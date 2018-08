Die Angstblüher als ernste Warnung unserer Natur

Heuer fallen viele Früchterekorde, ein einzelner Streuobstbaum kann bis zu 2000 Äpfel oder 6000 Birnen tragen. „Bei manchen Bäumen gab es heuer mehr Blüten als Blätter“, so der steirische Naturschutzbund. Fichten weisen 1400 Zapfen oder mehr auf, das große Früchte- und Samenaufgebot wirkt sich auch auf jene aus, die davon leben - wie Wildschweine, die sich in Wäldern an Bucheckern übersatt fressen können. Auch eingeschleppte Pilze oder Forstschädlinge, die heimische Bäume sterben lassen, haben heuer eine Generation mehr und richten so noch mehr Schaden an. Das Mehr an Früchten deutet der Naturschutzbund als unübersehbare Botschaft der Natur an uns. Eine ernsthafte Warnung, die sich nicht nur auf die Steiermark beschränkt, sondern in vielen Teilen Mitteleuropas so deutlich ist wie kaum zuvor.