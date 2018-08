Freitas stoppt Habesohns Erfolgslauf in Olmütz

Der Portugiese Marcos Freitas hat am Samstagnachmittag den Erfolgslauf von Daniel Habesohn bei den Czech Open in Olmütz beendet! Der Tischtennis-Vizeeuropameister von 2015 und Weltranglisten-16. setzte sich im Viertelfinale gegen den 32-jährigen Wiener klar mit 4:1 (6,-9,6,6,4) durch. Damit war für Habesohn wie in der Vorwoche in Bulgarien nach fünf Siegen in der Runde der letzten acht Endstation.