Mädchen stürzte von der Tenne in die Tiefe

Beim Spielen auf der Tenne ihres Vaters in die Tiefe gestürzt ist eine 8-jährige Schülerin Samstagnachmittag in Großkirchheim. Das Mädchen stürzte drei Meter vom oberen auf den unteren, teilweise mit Heu bedeckten Tennenboden und zog sich Verletzungen unbestimmten Grades zu. Sie wurde vom Onkel, der selbst Arzt ist, in das Bezirkskrankenhaus nach Lienz gebracht.