Berlin: Feuerwehr kämpft gegen riesigen Waldbrand

Weite Teile unter Kontrolle, aber immer noch größere Brandstellen

Freitagfrüh konnte der Waldbrand stark eingedämmt werden. „Weite Teile sind unter Kontrolle“, sagte Brandenburgs Innenminister Karl-Heinz Schröter am Einsatzort. Wenn der Wind so bleibe, sehe er gute Chancen, dass das Feuer bald gelöscht wird und in Sicherheit gebrachte Anrainer noch im Laufe des Tages in ihre Häuser zurückkehren könnten. Derzeit gebe es aber noch mehrere größere Brandstellen. Die größte Stelle, die brannte, war den Angaben zufolge einen Kilometer breit und drei Kilometer lang.