3:1! Rapid braust mit Volldampf in Richtung Europa

Die Tür steht weit offen. Ein 3:1-Heimsieg im Europa-League-Play-off-Hinspiel hat‘s möglich gemacht. Rapid hat am Donnerstagabend voll Kurs Richtung Europa genommen. Die Hütteldorfer besiegten in einer spektakulären Partie Steaua Bukarest vor knapp 20.000 Fans und verschafften sich damit eine tolle Ausgangsposition für das Rückspiel in einer Woche in Rumänien. Überragend war Goalie Richard Strebinger mit Traumparaden - und die Gäste trafen auch zweimal die Latte.