„Pervers!“ Vogel wehrt sich gegen Beleidigungen

In sozialen Medien sei aber „von Einzelfällen“ eine Grenze überschritten worden. „Das ist pervers. Ich wünsche meinen ärgsten Feind nicht solche Sachen. Das hat nirgendwo etwas zu suchen“, sagte Vogel über Kommentare in sozialen Medien, die einzelnen Sturm-Akteuren Krankheit und Schlimmeres gewünscht hatten. „Nachdem das von ganz Mutigen kommt, die sich in der Anonymität verstecken, hält sich mein Respekt vor diesen Menschen in Grenzen“, so Vogel, der dem Thema nicht unnötig Bedeutung beimessen wollte.