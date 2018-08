Ronaldo: „Mein Sohn wird so stark wie ich!“

Cristiano Ronaldo konnte am vergangenen Wochenende ein erfolgreiches Juventus-Debüt feiern. Auch wenn der Portugiese vor dem Tor nicht erfolgreich war, zeigte er beim 3:2-Erfolg gegen Chievo (oben im Video), dass er schon früh in der Saison in Topform ist. In einem Interview schwärmt der 33-Jährige jetzt über seinen Sohn Cristiano Junior und prognostiziert ihm eine große Zukunft.