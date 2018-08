So emotional wird der Story-Modus von „FIFA 19“

„FIFA 19“ steht vor der Tür - und zwar inklusive emotionalem Story-Modus wie im Vorgänger. Diesmal dreht sich allerdings nicht alles nur um Protagonist Alex Hunter, sondern auch um seine zwei spielbaren Freunde Danny Williams und Kim Hinter. EA verspricht im am Rande der Gamescom veröffentlichten neuen Trailer insgesamt drei packende Geschichten für seinen Fußballsimulator mit Triumphen bei der UEFA Champions League und der Frauen-WM in Frankreich 2019. „FIFA 19“ erscheint am 25. September für PC, PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One und Nintendo Switch.