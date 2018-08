Bergsteiger saßen auf dem Großvenediger fest

Da die beiden Bergsteiger an der schwierigen Schlüsselpassage über den Nordgrat scheiterten, kehrten sie um und kletterten wieder ab. Gegen 20 Uhr erreichte die Salzburger Bergrettung der Notruf, wonach sich Vater und Sohn oberhalb des sogenannten Meynowschartl‘s in 3400 Metern Seehöhe verstiegen hatten. Sie waren bereits völlig erschöpft und kamen in einer steinschlaggefährdeten Wand nicht mehr weiter. Da ein Hubschraubereinsatz nicht mehr möglich war, mussten die Einsatzkräfte der Bergrettung zu Fuß aufsteigen.