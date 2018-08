Hühnerhaltung im Ortsgebiet wird Fall für Gerichte

Im Streit um einen Hühnerstall in einer oberösterreichischen Gemeinde hat der Verwaltungsgerichtshof im Frühjahr eine richtungsweisende Entscheidung getroffen. Diese ist nicht nur für die Halter von Nutztieren im Wohngebiet, sondern auch für betroffene Gemeinden bei Nachbarschaftsstreitigkeiten von Interesse. Die Aussage dieser Entscheidung: Ob bestimmte Tiere auf einem Grundstück in einem Wohngebiet gehalten werden dürfen oder nicht, hängt davon ab, ob solche Tiere „typischerweise“ in einem Haushalt in dieser Widmungskategorie gehalten werden.