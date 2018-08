300 Platzverweise bei Hass-Demo gegen YouTuber

Trotz eines Versammlungsverbots sind Hunderte Menschen zu einer Hass-Demo gegen einen YouTuber mit dem Nutzernamen „DrachenLord1510“ nach Emskirchen in Mittelfranken, knapp 35 Kilometer nordwestlich von Nürnberg, gekommen. Um den Mann gibt es seit Jahren immer wieder Streit. Die Polizei rückte mit mehreren Dutzend Beamten an und sprach am Ende rund 300 Platzverweise aus.