Dominic Thiem: Legende McEnroe richtet ihn auf!

Ein Virus hatte Dominic Thiem zuletzt für zehn Tage außer Gefecht gesetzt, seit Sonntag trainiert der 24-Jährige in New York, bereitet sich auf Randall’s Island auf die am Montag beginnenden US Open vor. Im vergangenen Jahr hatte der Tennis-Star vor dem letzten Grand Slam des Jahres ein Intensiv-Camp eingelegt, heuer geht er es ruhiger an. „Ich konnte zuletzt fast zwei Wochen lang gar nichts machen, da kann ich nicht mit Vollgas starten.“