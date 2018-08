Golddukaten und Handy gestohlen

Blitzschnell und - vorerst - unbemerkt kletterte ein Einbrecher am 23. Mai in eine Wohnung in Amstetten. Der Täter durchwühlte alle Räume. Bei dem Coup erbeutete der Verbrecher Golddukaten, ein Mobiltelefon, einen Tablet-Computer, zwei Digitalkameras und weitere elektronische Geräte. Nach der Tat werteten Beamte der Kriminaldienstgruppe Amstetten jede erdenkliche Spur aus. Schließlich mit Erfolg: Kürzlich konnte ein 24-jähriger Mann aus dem Bezirk als mutmaßlicher Täter festgenommen werden.