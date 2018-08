Djokovic schon Sechster ++ Thiem nun Neunter!

Dominic Thiem hat in der am Montag veröffentlichten neuen ATP-Weltrangliste eine Position verloren und ist nun Neunter, nur 50 Zähler vor David Goffin! Der Belgier ist nach seinem Siegeszug ins Cincinnati-Halbfinale in die Top Ten zurückgekehrt. Cincinnati-Triumphator Novak Djokovic kletterte von Platz zehn auf sechs und überholte damit auch Thiem.