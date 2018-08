Rapid erntet Lob von deutschem Trainer-Youngster

Der deutsche Bundesligist Hoffenheim startete souverän in den DFB-Pokal. Die Truppe von Julian Nagelsmann siegte am Samstag beim in die 3. Liga abgestürzten Ex-Meister 1. FC Kaiserslautern 6:1 (3:1). Nach dem Spiel gab es vom Trainer-Youngster Lob für Österreichs Rekordmeister Rapid.