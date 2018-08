Von den Obauers bis zum Wirt z’Neuhausen

„Ich will die internationalen Gäste auf die Spuren der Salzburger und somit vom Würstelstand über urige Wirtshäuser und Beisl bis hin zu coolen Bars wie z.B. das “Mentor’s„ in der Gstättengasse locken“, betont Ilse Fischer, die heuer bereits zum achten Mal 150 Lokale auf 122 Seiten geschmackvoll verpackt. „Im Mentor’s war ich im übrigen gerade erst mit Grappa-Königin Antonella Nonino zu Gast, sie zückte kurzerhand einen ihrer Brände und ließ sich vom Chef persönlich einen Drink mixen“, muss die Chefredakteurin schmunzeln. In die Riege der prominenten Tipp-Geber reihen sich auch Korbinian Birnbacher und Eckart Witzigmann ein. Während für den Erzabt die „Kellnerei“ in der Nähe der Benediktinerabtei Michaelbeuern für feinsten Genuss steht, wirft der Jahrhundertkoch lieber bei Kaviar-King Walter Grüll die Angel aus.