Juventus mit Ronaldo DER haushohe Serie-A-Favorit!

Vier Mal in Serie hat die „vecchia signora“ („Alte Dame“) aus Turin zuletzt das „Double“ erobert. In dieser Saison, die am Samstagabend (18 Uhr) mit dem Juventus-Gastspiel bei Chievo Verona eröffnet wird, soll nun auch noch zusätzlich erstmals seit 1996 die Champions League gewonnen werden. „Ich bin hier, um die Vereinsgeschichte zu prägen. Mich interessiert nur, immer zu gewinnen und immer das Beste zu geben“, hatte Ronaldo bereits bei seiner Präsentation unmissverständlich klargestellt. Die eher älteren Juventus-Fans haben sich dabei am vergangenen Sonntag an das Jahr 1982 erinnert gefühlt. Beim traditionellen Testspiel gegen den eigenen Nachwuchs, das wie jedes Jahr in Villar Perosa vor den Toren Turins stattgefunden hat, dem Geburtsort von Fiat-Gründer Giovanni Agnelli, ist Ronaldo erstmals im Trikot seines neuen Arbeitgebers aufgelaufen, der ihn laut eigenen Angaben für 112 Millionen Euro verpflichtet hatte. Es hat eine Aufbruchsstimmung geherrscht wie vor 36 Jahren, als bei diesem vereinsinternen Highlight Michel Platini sein Debüt für Juve gegeben hatte.