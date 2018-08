Star-Kicker „verpasst“ Inferno um 10 Minuten!

Das Schicksal hat es noch einmal gut mit ihm gemeint - denn der italienische Teamspieler Domenico Criscito lebt! Er lebt, weil er das Glück hatte, die Morandi-Brücke in der italienischen Hafenstadt Genua zehn Minuten vor deren katastrophalem Einsturz am Dienstagmittag passiert zu haben. „Ich schreibe allen, die sich Sorgen um mich und meine Familie machen. Es geht uns gut, auch wenn wir genau zehn Minuten vor dem Einsturz über diese Brücke gefahren sind!“, so Criscito via Instagram.