Austria: „Nicht schämen“ - aber Start im Eimer!

Fünfte Auswärts-Niederlage in Folge für Letsch und Austria - so eine miese Serie gab es zuletzt 2001 Nur zwei Saisontore, Violett nach drei Runden hinter den Aufsteigern Innsbruck und HartbergDiesen Saisonstart haben sich alle bei der Austria anders vorgestellt - Aufbruchsstimmung hin und her, letzten Endes zählen nur die Ergebnisse. Und die passen nicht, dem 0:1 in Wolfsberg folgte ein 0:2 in Salzburg. Was bedeutet, dass Violett nach drei gespielten Runden hinter den beiden Aufsteigern Innsbruck und Hartberg liegt, Was wahrlich kein Ruhmesblatt ist!