Pique erklärt Rücktritt aus dem spanischen Team!

Der 31-jährige Katalonier spielte 102-mal in der spanischen Nationalmannschaft. 2010 wurde er Weltmeister, zwei Jahre später Europameister. Obwohl sein früherer Trainer Luis Enrique Teamchef in Spanien wurde, will er nicht mehr für die „Furia Roja“ antreten. Dies erklärte er vor dem Supercup-Spiel gegen Sevilla.