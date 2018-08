Schlepperfahrt: Sieben Illegale in kleinem Pkw

Von Polizei geschnappt

Sehr auffällig machte sich der Pakistani am 10. Juli mit sieben Iranern in einem Auto, das eigentlich nur fünf Leuten Platz bietet, von Bozen auf in Richtung Innsbruck. Der überfüllte Pkw fiel natürlich sofort der Polizei auf und wurde aus dem Verkehr gezogen. „Es tut mir alles so sehr leid. Ich möchte nur wieder nach Hause zu meiner Frau und zu meinen drei Söhnen, von denen einer schwer behindert ist. Sie brauchen meine Hilfe“, flehte der Angeklagte, der - aus welchen Gründen auch immer und zum Missfallen der beiden Justizwachebeamten - sich ständig seiner Schuhe im Verhandlungssaal entledigte.