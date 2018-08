Giftstoff im Trinkwasser: Land prüft Arsen-Affäre

Die Affäre um arsenbelastetes Trinkwasser in einem Ort der Gemeinde Rennweg am Katschberg sorgt für Aufregung. Wie berichtet, wurde das belastete Wasser in Verkehr gebracht, obwohl die Behörde klare Hinweise auf die Überschreitung von Grenzwerten hatte. Jetzt will man sich im Land die Causa genau ansehen. Da über die Wasserversorgungsanlage Saraberg unter zehn Kubikmeter Wasser pro Tag abgegeben werden, muss das Trinkwasser nicht auf Parameter wie Arsen und andere gefährliche Stoffe überprüft werden.