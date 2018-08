Quelle blieb am Netz: Affäre um Arsen im Wasser!

Die Bewohner des Ortes Saraberg wussten nichts davon, dass ihr Wasser kontaminiert ist. Denn geht es nach der Trinkwasserverordnung, muss das Wasser aus so kleinen Versorgungsanlagen wie aus jener der betroffenen Ortschaft nicht auf Parameter wie Arsen getestet werden. Erst bei einem großen Monitoring durch das Land 2017 fiel auf: Der Grenzwert von Arsen, das bei längerer Aufnahme Krankheiten verursachen kann, wurde um das Zehnfache überschritten. Doch anstatt die Quelle sofort zu schließen, sprudelte bei den Bürgern weiter belastetes Wasser aus dem Hahn. „Aufgrund der Ergebnisse der Monitoringproben wurden bei jenen Messstellen, welche Auffälligkeiten zeigten, amtliche Trinkwasserproben nachgezogen“, heißt es in einer schriftlichen Beantwortung einer „Krone“-Anfrage an die Landes-Gesundheitsabteilung.