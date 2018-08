Goalie Daniel Bachmann wechselt nach Schottland!

Fußball-Goalie Daniel Bachmann ist von der englischen in die schottische Premier League gewechselt! Der 24-Jährige wurde von Watford für ein Jahr zum Kilmarnock FC verliehen. Ziel sei es, sich beim aktuellen Tabellen-4. „für die kommenden Aufgaben in England bestmöglich vorzubereiten“. Auch die Rückkehr in den ÖFB-Teamkader ist ein Thema. „Wenn ich hier regelmäßige Einsätze bekomme und gute Leistungen bringe, dann hoffe ich, wieder auf dem Radar von Teamchef Franco Foda aufzutauchen“, so Bachmann.