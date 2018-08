Wienerin in Kärnten nach Radsturz im Krankenhaus

Sie fuhr gerade auf der Reifnitzer Straße (L97b) von Keutschach in Richtung Reifnitz, da stürzte die 54-jährige Wienerin mit ihrem Rad. Als sie in Maria Wörth war platzte der Vorderreifen des Rades, in Folge kam es zum Sturz und die Frau kollidierte mit dem Randstein sowie der Böschung. Sie wurde unbestimmten Grades verletzt und musste mit dem Rettungshubschrauber C11 ins UKH Klagenfurt geflogen werden.