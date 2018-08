Kaninchen-Tragödie beim Stausee

„Es ist wirklich unglaublich, wie herzlos Menschen doch sein können!“ Ihren Ärger kann Andrea Specht vom Tierschutzverein in Krems kaum in Worte fassen. Am vergangenen Freitagabend war es im nahen Rastfeld offenbar zu einer Tiertragödie gekommen. Rastende Autofahrer hatten beobachtet, wie auf dem Parkplatz bei der Stausee-Brücke ein Wagen hielt. „Ein Mann und eine Frau stiegen aus. Erst glaubten wir, sie wollten mit Hunden spazieren gehen“, schildert ein Zeuge. Doch dann sei das Paar rasch wieder eingestiegen und davongebraust: „Erst da sahen wir, dass zwei Kaninchen zurückgelassen worden waren.“