Hitze-Marathon von heftigen Gewittern unterbrochen

Kommende Woche wird es noch heißer

Ein Ende der Hitzewelle ist jedenfalls auch kommende Woche nicht in Sicht. Die Temperaturen steigern sich im Verlauf sogar noch und es gibt erwartete Höchstwerte von bis zu 38 Grad am Donnerstag. Am Freitag steigt dann von Westen das Gewitter- und auch Unwetterpotenzial immer weiter an. Eine Kaltfrunt erfasst dann laut ZAMG-Prognose den äußersten Westen und bringt bereits in den Morgenstunden dichte Wolken und Regen. Im Tagesverlauf verlagert sich die Störungszone langsam ostwärts. Bis in den Nachmittag hinein ist es in der Osthälfte aber oft noch sonnig, im östlichen Flachland auch noch sehr heiß.