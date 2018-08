England prüft Bewerbung für WM 2030

Englands Fußball-Verband (FA) prüft eine Bewerbung für die WM 2030. Eine diesbezügliche Entscheidung werde allerdings erst im kommenden Jahr fallen, erklärte Verbandschef Greg Clarke am Mittwoch. Bisher meldete die Dreier-Kandidatur Argentinien/Uruguay/Paraguay Interesse an der Endrunde 2030 an.