Vermisste Vierbeiner und Tiere zur Vergabe

Vermisst wird der kleine Jack Russell/Retriever/Dackel-Mischlingsrüde Chopper. Er ist Cca drei Jahre alt, nicht kastriert, aber gechippt. Am Montag, 23.August 2018 ist er vom Reitstall in Eichgraben weggelaufen.Er ist ein sehr freundlicher, zutraulicher und lustiger Hund. Hinweise bitte an Tel.: 0699/113 76 676.