Tirol steuert auf Vollbeschäftigung zu!

Land erfreut

„Der seit Monaten zu beobachtende Trend sinkender Arbeitslosenzahlen setzt sich fort. Im Vergleich zum Juli des Vorjahres liegt der Rückgang bei minus 17,4 Prozent - womit Tirol erneut an erster Stelle im Bundesländervergleich steht.“ Im Vorjahr belief sich die Arbeitslosenquote auf 4,1 Prozent, sagen LH Günther Platter und LR Beate Palfrader. Erst vergangene Woche zeichnete sich Tirol auch im ersten Halbjahresvergleich 2018 aus: „Die Tiroler Spitzenwerte hinsichtlich Beschäftigung und sinkender Arbeitslosigkeit sind auch im europäischen Vergleich vorbildhaft. Wir bewegen uns nach wie vor in Richtung Vollbeschäftigung, was als eines unserer obersten Ziele gilt. Arbeit bedeutet Wohlstand und Sicherheit - das gilt es zu erhalten und zu sichern“, so LH Platter.