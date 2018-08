Verschwörungs-Podcast auf Spotify sorgt für Wirbel

Spotify ist wegen des umstrittenen Podcasts eines Verschwörungstheoretikers in die Kritik geraten. Nutzer des Streamingangebots können seit einigen Tagen über die App die Show „Infowars“ des rechtspopulistischen US-Journalisten Alex Jones abrufen. Jones hatte in der Vergangenheit unter anderem verbreitet, die US-Regierung sei an den Anschlägen am 11. September 2001 in New York beteiligt gewesen.