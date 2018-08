Ronaldo nach erstem Training: „Arbeit erledigt!“

Ronaldo absolvierte gestern sein erstes Training in Turin und hatte noch die Kraft nach den Übungen ein Bild zu posten. So läuft das heutzutage bei den Fußballstars: Es geht Millionen-Beträge, man wird von den Fans abgeschirmt, mit Privatjet und sieben Privatwägen gefahren, aber dafür muß man auf „Social Media“ was tun. So ähnlich, wie, das Ronaldo gemacht hat.