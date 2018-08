Radiologie in Warteschleife

Knackpunkt ist die Mammografie, wie auch Renate Ratzenböck in ihrem Leserbrief vom Sonntag schreibt: Sie wird derzeit weder in Mittersill noch in Zell am See angeboten. Einzige Möglichkeit für Patienten aus dem gesamten Pinzgau ist die Klinik Ritzen (Außenstelle des Tauernklinikums) in Saalfelden.

Kassen-Obmann Andreas Huss: „Das Gerät für das Zeller Spital wurde schon angekauft, es muss jetzt noch eingebaut werden.“ Die GKK hat der Tauernklinik jetzt auch eine Frist gesetzt: „Bis Ende September müssen sie soweit sein, auch den niedergelassenen Bereich aufnehmen zu können.“ Die Geräte sind nicht so sehr Thema, Sorgen bereitet aber auch Huss die Personalsituation im Spital. Zuletzt soll es Abgänge auf der Radiologie gegeben haben. Tauernklinikum-Geschäftsführer Franz Öller bestätigt, dass ein Radiologe gekündigt hat. Die Personalsuche läuft.