1100 Tonnen Müll landen neben Tirols Autobahnen

Vom Plastiksack bis hin zum Kleiderschrank: Entlang der Tiroler Autobahnen wird heutzutage alles Mögliche achtlos entsorgt! Alles in allem kommen jährlich an die 1100 Tonnen Müll zusammen, der teils mühsam per Handarbeit eingesammelt werden muss. Der Asfinag entstehen dabei Kosten in Millionenhöhe. Dem Mülltourismus wird nun verstärkt der Kampf angesagt!