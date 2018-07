Klopp nennt Ramos „rücksichtslos und brutal“

Das verlorene Finale in der Champions League (1:3 gegen Real Madrid) im Mai hat bei Jürgen Klopp nach wie vor einen fahlen Beigeschmack. Der Coach von Liverpool kritisierte am Freitag (Ortszeit) in Ann Arbor während der Testspielreise der „Reds“ in den USA einmal mehr Sergio Ramos. Der Real-Abwehrspieler habe mit zwei unfairen Aktionen das Spiel maßgeblich beeinflusst.