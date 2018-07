Der Anfang vom Ende der Zollbarrieren?

„Die beste Lösung wäre eine transatlantische Zollfreizone für alle“

Vieles ist historisch entstanden in jahrzehntelangen Verhandlungen in der Welthandelsorganisation, wo man gegenseitige Zugeständnisse in mühevoller Kleinarbeit abzutauschen versuchte, am Ende aber immer alle unzufrieden waren. „Die beste Lösung wäre eine transatlantische Zollfreizone für alle, das gäbe einen Wohlstandsgewinn“, sagt Helmenstein. Davon würde auch Österreich profitieren, mit unseren Zucker-, Schokolade- oder Milchprodukten oder mit der Erdölindustrie, glaubt Helmenstein. „Man könnte eine Art ,TTIP light‘ verhandeln, eben nur über Zollbarrieren, ohne Schiedsgerichte und andere Sachen, an denen das frühere Abkommen gescheitert ist.“