„Deutschlands schönstes Schlagloch“ konserviert

„Deutschlands schönstes Schlagloch“ ist für die Nachwelt konserviert worden. Am Freitag wurde der landesweit bekannte Straßen-Krater in Mönchengladbach mit durchsichtigem Kunstharz aufgefüllt. So soll das Schlagloch für Fans dauerhaft zu sehen sein, ohne eine Gefahr für Autofahrer und Fußgänger darzustellen. Die Konservierung des Kunstwerks wurde von der Künstlerin Maren Dörwaldt übernommen.