Drama um Olympia-Hoffnung: Tod am 18. Geburtstag

Bronze bei Jugendspielen

Tony Soutter verlor am Mittwoch sein Ein und Alles - und die Sportwelt ein riesiges Talent. 2016 holte Ellie beim Olympischen Jugendfestival in der Türkei Bronze. Seither projizierten die Wintersport-Fans Großbritanniens all ihre Hoffnungen auf Edelmetall bei Olympia 2022 in Peking auf das 18-jährige Supertalent. Im August hätte Ellie bei den Junioren-Weltmeisterschaften starten sollen. Stattdessen muss sie jetzt zu Grabe getragen werden.