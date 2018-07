Ex-Kanzler Schröder verteidigt Özil gegen Kritik

Maas mache dem Fußballspieler damit nicht nur indirekt zum Vorwurf, dass er viel Geld verdiene und seinen Lebensmittelpunkt derzeit nicht in Deutschland habe, kritisierte Schröder. Er zweifle in gewisser Weise auch an, „dass Özil hier so richtig dazugehört“. Damit spiele der Außenminister denen in die Hände, die den Fußballer wegen der türkischen Herkunft seiner Familie ablehnten.