Kastenwagen krachte in 280-Kilogramm-Betonsäule

Die Säule wurde durch die Wucht des Aufpralls rund fünf Meter weg vom Unfallort geschleudert. Der Fahrer blieb unverletzt. „Nicht auszudenken, was passieren hätte können, wenn es auf der normalerweise stark frequentierten Schanzsattelstraße zu Gegenverkehr gekommen oder der Lenker des Kastenwagens in das rund 20 Meter weitere entfernte Bachbett des Stanzbaches geprallt wäre“, so der Einsatzleiter der Freiwilligen Feuerwehr Edelsdorf, Georg Leitner.