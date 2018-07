Klagenfurt: Fischotter-Baby verirrte sich in Heim

Einen seltenen Gast hat der Generationenpark „Wie daham“ in Klagenfurt am Samstag für einige Stunden beherbergt. Ein Fischotterbaby hatte sich an der Glastür durch lautes „Keckern“ bemerkbar gemacht. Das weibliche Pflegepersonal hat sich des Kleinen angenommen und eine Rettungskette in Gang gesetzt.