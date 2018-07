Jetzt fix! Caleta-Car teuerster Liga-Transfer

Bereits mit 15 Jahren, als er erstmals 2012 für seinen Heimatclub Sibenik in der zweiten kroatischen Liga auflief, bewies Caleta-Car, dass er sich seinen Traum vom Spitzenfußball erfüllen kann. Von Sibenik ging es über die damalige „Salzburg-Filiale“ Pasching (2013/14) und Liefering zu den Red-Bull-Profis, für die er im Februar 2015 als 18-Jähriger seinen Einstand gab. Welche Bedeutung er 2017/18 für die Mannschaft und Trainer Marco Rose hatte, lässt sich deutlich an den Einsatzzeiten ablesen: Mit 4.665 Minuten rangierte er clubintern nur hinter Außenverteidiger Stefan Lainer (4.741). Im WM-Kader von Kroatien war Caleta-Car der jüngste Spieler, soll aber nun in Zukunft zur Stammkraft der „Vatreni“, der Feurigen, werden. Zuvor will er sich aber noch beim Champions-League-Sieger von 1993 in Marseille etablieren.