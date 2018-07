Bode Millers Frau spricht über Tod ihrer Tochter

Dabei nutzte sie gleich die Gelegenheit, um andere Eltern daran zu erinnern, ihren Nachwuchs am Wasser stets im Auge zu behalten. „Ertrinken ist die Todesursache Nummer eins bei Kindern im Alter von 1-4 Jahren. Wir reden über Impfungen, Autositze, Bio-Lebensmittel, Bildschirm-Zeit, etc. … aber nicht über das Risiko Nummer eins. Es ist ein leiser Killer“, warnte sie in den sozialen Netzwerken. „Es passiert in Sekunden.“