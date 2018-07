Hamilton verlängert bei Mercedes bis 2020

Der vierfache Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton hat seinen Vertrag mit dem Mercedes-Team um zwei Jahre bis Saisonende 2020 verlängert. Das teilte der Rennstall des 33-jährigen Briten am Donnerstag im Vorfeld des Grand-Prix von Deutschland in Hockenheim mit. Hamilton sagte in einer Mitteilung, die Verlängerung sei nur noch eine Formalität gewesen, seit er im Winter mit Teamchef Toto Wolff zusammengesessen sei.