Weißhaidinger in Bellinzona toller Zweiter!

„Dies war ein wichtiger Schritt in Richtung EM“, kommentierte der 26-Jährige, der vor den Titelkämpfen in Berlin (Diskus-Quali am 7. August, Finale am 8. August) noch zwei Wettkämpfe bestreitet - an diesem Samstag die Staatsmeisterschaften in Klagenfurt und am 28. Juli das Meeting in Andorf.