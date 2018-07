Die „Badezimmer“ werden frühmorgens sauber gemacht

„Ab 9 Uhr geöffnet“ - so lautet die goldene Regel, die für fast alle Freibäder in Oberösterreich gilt, so heute etwa auch im Welldorado in Wels, im Waldbad in Pasching oder im „Aquarella“ in St. Georgen/Gusen. Im Parkbad in Linz öffnete heute das erste Kassahäuschen bereits um 7 Uhr. Denn beim Morgenschwimmen konnten da schon die ersten Bahnen im Sportbecken gezogen werden. Für die Linz-AG-Mitarbeiter bedeutet das also: noch früher aufstehen als sonst! Denn dieser Bereich des Bads muss bereits gereinigt und der Kontrollrundgang des Bademeisters abgeschlossen sein, wenn das Drehkreuz um Punkt 7 Uhr entsperrt wird.