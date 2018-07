So kunstvoll kann ein Schlagloch aussehen!

Eine unbekannte Künstlerin hat in der deutschen Stadt Mönchengladbach ein Schlagloch in ein Kunstwerk verwandelt. Ein Ärgernis für Autofahrer wurde durch den Einsatz von Deko-Materialien wie Kunstblumen, einem Goldfisch, Muscheln und etwas Farbe ein regelrechtes Schmuckstück verwandelt. Nun will es die Stadt für die Ewigkeit konservieren - in sozialen Medien gilt es als „das schönste Schlagloch der Welt“.