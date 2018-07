Experten versprechen: „Unsere Milch bleibt sicher“

Veterinär in Spitalsbehandlung

Nachdem sich sein Zustand aber immer mehr verschlechterte, kam er Mitte Juni in Spitalsbehandlung. „Dort hat man Brucellose diagnostiziert“, so der Tierarzt. Die Ärzte stellten fest, dass auch eine seiner Herzklappen bereits geringfügig entzündet ist. „Mithilfe von Antibiotika ist es aber gelungen, die Entzündung so weit zu bekämpfen, dass langfristig keine Schäden bleiben.“ Bis 3. August muss er noch Medikamente nehmen, dann darf er wieder als Tierarzt arbeiten.