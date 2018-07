Große Schmetterlingszählung in unseren Gärten

Da bereits die Hälfte aller österreichischen Schmetterlingsarten in ihrem Bestand vom Aussterben bedroht oder gefährdet ist und die Schmetterlingsforschung zu wenige Daten hierzu hat, rufen „Blühendes Österreich“ und „GLOBAL 2000“ von 12. Juli bis 5. August 2018 wieder zur sommerlichen Schmetterlingszählung in Österreichs Gärten auf. „Zeig her deinen Schmetterlingsgarten“ nennt sich die Citizen-Science-Zählaktion, bei der herausgefunden werden soll, welche Schmetterlinge in den heimischen Gärten, Balkonen und Terrassen flattern. Ist das Große Ochsenauge wieder der meistgesichtete Schmetterling in Österreichs Gärten? Bleibt Niederösterreich das artenreichste Bundesland? Und wo befindet sich der artenreichste Garten Österreichs?