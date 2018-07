Bub (5) plante Party, um seinen Tod zu feiern

Der fünfjährige Garret Matthias hat den Menschen in seinem Umfeld in seinem kurzen Leben viel Freude bereitet. Nun hat es der Bub aus dem US-Bundesstaat Iowa sogar nach seinem Tod Anfang Juli noch geschafft, andere zum Lächeln zu bringen: Weil er nicht wollte, dass seine Freunde und Familie trauern, bestand er darauf, dass seine Eltern eine Party veranstalten. In einem berührenden Abschiedsbrief wünschte er sich unter anderem fünf Hüpfburgen für seine Beerdigung.